HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I passeggeri effettuano il check-in nella sala partenze del Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Hong Kong, nella Cina meridionale, il 27 maggio 2026. La sala partenze ampliata del Terminal 2 dell’aeroporto è stata ufficialmente inaugurata ieri, dopo un intervento di ammodernamento del valore di 12,9 miliardi di dollari di Hong Kong.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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