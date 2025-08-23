Una donna di 47 anni trovata morta in casa nel Salernitano, si cerca il compagno

SALERNO (ITALPRESS) Una donna di 47 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Montecorvino Rovella, nel Salernitano. Il corpo era riverso sul pavimento. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno cercando l’uomo con il quale la donna sembra avesse una relazione. Tra le ipotesi non viene esclusa infatti quella del femminicidio.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
