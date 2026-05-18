A Bari la decima edizione della Space Propulsion Conference

BARI (ITALPRESS) – Bari ospita da oggi al 21 maggio la decima edizione della Space Propulsion Conference, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alle tecnologie e alle strategie della propulsione spaziale. L’evento si svolge alla Fiera del Levante ed è promosso da 3AF, l’Association Aéronautique et Astronautique de France, con il coinvolgimento di ESA, CNES e ASI. La conferenza è un forum di confronto sulle future attività e sulle roadmap del settore, con un programma dedicato sia agli aspetti tecnici sia a quelli industriali e strategici della propulsione per veicoli spaziali e sistemi di trasporto spaziale.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è la sfida delle economie di scala e dell’industrializzazione in un contesto sempre più competitivo. Tra i temi al centro dei lavori ci sono la propulsione riutilizzabile, le soluzioni per ridurre i costi di accesso allo spazio, l’evoluzione dei sistemi di trasporto spaziale e le tecnologie necessarie per le future missioni. Sono attesi oltre 700 professionisti da più di 30 Paesi, tra ingegneri, ricercatori, rappresentanti di agenzie, università e industria.

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