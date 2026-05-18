Auto sulla folla a Modena, ancora gravi ma stabili due dei feriti ricoverati

BOLOGNA (ITALPRESS) – Nuovo bollettino medico per i pazienti travolti dall’auto in Piazza Grande a Modena lo scorso 16 maggio. In una nota congiunta le Ausl di Modena e Bologna comunicano che i due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna sono ancora ricoverati in rianimazione e sono al momento stabili. La donna di 55 anni presenta diversi traumi e, sebbene le sue condizioni siano in lieve miglioramento, la situazione è ancora critica e la paziente resta in prognosi riservata. L’uomo, anche lui 55enne, ha diversi traumi ed è stabile, non è più in immediato pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Per quanto riguarda i tre pazienti in cura all’Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): la donna di 69 anni presenta segni di progressivo miglioramento e, anche se il quadro generale resta grave, è stata staccata dai supporti ventilatori ed è in respiro spontaneo. Per l’altra paziente di 53 anni quadro clinico ancora grave, ma stabile. Entrambe le donne sono in prognosi riservata. Prognosi di 30 giorni confermata, invece, per l’uomo di 69 anni che ha riportato un trauma facciale: per lui il quadro è stabile e le condizioni cliniche sono buone.

– foto IPA Agency –

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