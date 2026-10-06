Un 21enne ospite al Cas di Monastir minaccia il personale con un coltello, arrestato

CAGLIARI (ITALPRESS) – Paura ieri pomeriggio al Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Monastir, dove un 21enne è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Dolianova dopo aver minacciato il personale della struttura per ottenere dei medicinali. Il giovane è ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato a seguito di un’urgente chiamata al 112 da parte degli operatori e del personale sanitario del centro, costretti a barricarsi all’interno degli uffici poiché il giovane, in uno stato di forte alterazione psicofisica, li stava minacciando violentemente con pugni sulla porta per farsi consegnare dei medicinali.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno bloccato il giovane e lo hanno riportato alla calma. A seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 16 centimetri, immediatamente posto sotto sequestro penale. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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