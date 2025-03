PERUGIA (ITALPRESS) – Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi sono i nuovi presidenti delle Province di Perugia e Terni. L’elezione ha visto un’ampia partecipazione degli aventi diritto, con risultati che segnano una nuova fase amministrativa per i due enti territoriali.

A Perugia, il centrosinistra ha prevalso con la vittoria di Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, che ha ottenuto il 58 per cento dei voti, corrispondente a 356 voti assoluti e 49.794 voti ponderati. La sfidante del centrodestra, Elisa Sabbatini, sindaca di Castel Ritaldi, ha raggiunto il 41,7 per cento, pari a 265 voti assoluti e 35.684 voti ponderati. L’affluenza ha confermato un forte interesse per il ruolo dell’ente provinciale che continua a rappresentare un punto di riferimento per la pianificazione territoriale, la gestione delle infrastrutture e la promozione dello sviluppo locale.

A Terni, il sindaco Stefano Bandecchi, ha ottenuto la presidenza della Provincia con 38.523 preferenze dei voti ponderati, superando Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni per il centrosinistra, e Roberta Tardani, sindaca di Orvieto per il centrodestra. Alle urne di Palazzo Bazzani si sono presentati 350 grandi elettori su 409 aventi diritto, registrando un’affluenza dell’85,87 per cento. Oggi è prevista la proclamazione ufficiale in entrambe le Province, con l’avvio del mandato per i nuovi presidenti.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha voluto rivolgere i suoi auguri ai neoeletti, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra gli enti territoriali: “Desidero congratularmi con Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi per l’importante incarico che assumono oggi. Le Province rimangono centrali per la cura del territorio, la viabilità, l’edilizia scolastica e il coordinamento delle politiche locali. Sono certa che, con il loro impegno e spirito di servizio, sapranno rispondere con efficacia alle esigenze delle comunità. La Regione Umbria sarà sempre disponibile a collaborare affinché le istituzioni lavorino insieme per il benessere dei cittadini e per la crescita dei nostri territori. L’auspicio è che, attraverso un dialogo costante con la Regione e le amministrazioni locali, si possano costruire risposte efficaci e condivise per il futuro dell’Umbria”.

