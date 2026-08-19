Ultraleggero scomparso nel Cosentino, individuato il relitto e i corpi dei due avvocati a bordo

COSENZA (ITALPRESS) – Sono stati trovati morti i due occupanti dell’ultraleggero disperso dalla sera di domenica 16 agosto nella zona dell’alto Tirreno Cosentino e decollato dal campo volo di Capo d’Orlando, nel Messinese. A pilotare il mezzo era il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che viaggiava insieme ad Angela Buccico, 55 anni, di Matera. L’aereo, dopo giorni di ricerche, è stato individuato nell’area montana di Laghicello, tra i territori di Fuscaldo e San Benedetto Ullano, in provincia di Cosenza. Restano ancora da accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

BARDI “PROFONDO DOLORE, TRAGICO EPILOGO”

“Apprendiamo con profondo dolore la notizia del tragico epilogo delle ricerche del velivolo ultraleggero scomparso nell’Alto Cosentino. Il ritrovamento dei resti del mezzo e il tragico destino dell’avvocatessa materana Angela Buccico e del collega Carlo Arnulfo lasciano un vuoto incolmabile e gettano nello sconcerto e nella sofferenza l’intera comunità lucana”. E’ quanto dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “A nome mio e di tutta la Giunta regionale – continua Bardi – esprimo il più sentito cordoglio ai familiari dei due professionisti e, in particolare, al papà di Angela, Emilio Nicola Buccico, al fratello Rocco, alla città di Matera colpita da una perdita così grave e prematura. Un pensiero di sincera gratitudine va alle forze dell’ordine, ai soccorritori, al Soccorso Alpino e a tutti i volontari che si sono spesi con instancabile dedizione nelle complesse operazioni di ricerca”.

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