Truffa coppia di anziani a Novara e li aggredisce, poi fugge in treno armato: arrestato un 43enne

ROMA (ITALPRESS) – Arrestato nella serata di ieri dalla Polizia di Stato, a bordo di un treno in arrivo presso lo scalo ferroviario di Roma Termini, un 43enne italiano diretto a Napoli, dopo aver estorto con violenza preziosi ed altri beni ai danni di una coppia di anziani a Novara. Dagli accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile di Novara, contattata immediatamente dalla coppia, risultava che le vittime erano state avvicinate dall’uomo con la scusa del finto carabiniere: grazie alla complicità di altre persone che in contatto telefonico erano riusciti ad intimorire i coniugi, prospettando conseguenze penali e finanziarie a seguito della mancata corresponsione di denaro, l’uomo era riuscito ad entrare nell’abitazione. Non appena consegnati soldi oro e gioielli, nonché una pistola regolarmente detenuta, i due coniugi si sono insospettiti e, nel tentativo di recuperare i propri averi, sono stati colpiti dal malvivente che si è dato alla fuga dirigendosi verso la vicina stazione, dove è salito a bordo di un treno diretto a Milano.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Novara, grazie alla disanima delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici ed interni alla stazione, sono riusciti a risalire in pochi minuti all’identità dell’uomo, ricostruendone gli spostamenti dal momento della fuga fino all’ingresso nella stazione di Novara dove l’uomo si cambiava velocemente gli abiti nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La Squadra Mobile di Novara ha dato immediata notizia alla Polizia Ferroviaria di Milano, che riusciva, dalla visione dalle immagini, a ricostruire l’intero percorso dell’uomo all’interno della stazione del capoluogo lombardo dove lo stesso scendeva per poi salire a bordo di un altro treno, diretto a Napoli con un’unica fermata intermedia prevista a Roma Termini nel tardo pomeriggio. Nello zaino che aveva con sè quando è stato bloccato c’era tutta la refurtiva, 24 monili d’oro, 380 euro in contanti e una pistola Beretta completa di caricatore e cartucce, oltre a un tirapugni e un pugnale.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).