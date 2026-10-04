VERONA (ITALPRESS) – Un vasto incendio è scoppiato stamane in un campeggio a Peschiera del Garda. Le persone trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Peschiera sono 24, una delle quali è stata ricoverata. Numerosi i mezzi dei vigili del fuoco che sono sul posto per domare le fiamme. Coinvolti 20 bungalow, alcune auto e parte della vegetazione vicina. Fiamme sotto controllo, come riportano i vigili del fuoco.

– foto da video Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).