VERONA (ITALPRESS) – Un vasto incendio è scoppiato stamane in un campeggio a Peschiera del Garda. Le persone trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Peschiera sono 24, una delle quali è stata ricoverata. Numerosi i mezzi dei vigili del fuoco che sono sul posto per domare le fiamme. Coinvolti 20 bungalow, alcune auto e parte della vegetazione vicina. Fiamme sotto controllo, come riportano i vigili del fuoco.
– foto da video Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).
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