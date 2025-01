Ue, Von der Leyen “Manteniamo la rotta sulla transizione energetica”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) - "Il mondo si sta muovendo più velocemente che mai verso l'energia pulita. Solo lo scorso anno, la spesa globale per l'energia pulita ha raggiunto la cifra record di 2 trilioni di dollari". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum. "In questi tempi di dura competizione geostrategica, la prevedibilità, la certezza e l'affidabilità sono importanti - ha aggiunto -. Voglio essere molto chiara: l'Europa resta sulla sua rotta e siamo pronti a lavorare con tutti gli attori globali per accelerare la transizione verso l'energia pulita". sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)