La Russa ha ricevuto la Nazionale U17 campione d’Europa “Siete una speranza”

ROMA (ITALPRESS) - "La scuola c'è, il talento c'è, la voglia di vincere si tramuta in vittoria e bisogna dar loro fiducia". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha ricevuto a Palazzo Giustiniani la Nazionale italiana di calcio under 17 Campione d'Europa. "Bisogna dirlo ai presidenti delle squadre di calcio, ai procuratori, che influenzano non poco il mercato, bisogna dirlo anche ai tifosi che devono avere un pò di pazienza" ha detto La Russa. "E' difficile che tutto si verifichi subito ma voi siete una speranza. Questa vittoria dei ragazzi sotto i 17 anni che vincono in Europa vale molto di più di tante vittorie importanti di persone che guadagnano molto più di tutti, ma che non ci offrono questa prospettiva. Auguri all'Italia di avere successo grazie a voi". gm/gtr (Fonte video: Senato)