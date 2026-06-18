Giubileo, la spesa dei turisti stranieri a Roma ha superato i 10 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Il Giubileo ha fatto volare le presenze dei turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro. E' quanto emerge dal rapporto sull’economia del Lazio della Banca d’Italia. Nel Lazio gli arrivi di turisti stranieri sono cresciuti in modo molto più marcato rispetto alla media nazionale. Oltre un terzo dell'incremento è attribuibile ai visitatori arrivati appositamente per il Giubileo. Nonostante molti abbiano scelto di soggiornare in strutture religiose, la spesa turistica ha registrato un forte aumento, sostenuta in larga parte proprio dai pellegrini e dai visitatori legati all'evento giubilare. I consumi regionali hanno così mostrato un netto rafforzamento rispetto all'anno precedente. Il rapporto evidenzia tuttavia un rallentamento dell'economia del Lazio nel 2025. La crescita si è ridotta rispetto all'anno precedente, pur mantenendosi leggermente superiore alla media nazionale grazie anche all'effetto positivo del Giubileo e degli investimenti finanziati dal Pnrr. L'attività economica è stata sostenuta soprattutto dai consumi delle famiglie e dagli investimenti, in particolare quelli destinati alle opere pubbliche connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza e agli interventi per il Giubileo. Un contributo favorevole è arrivato anche dall'andamento delle esportazioni di beni. gsl