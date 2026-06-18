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Tg Sport – 18/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mondiali: Kane trascina l'Inghilterra nel 4-2 alla Croazia - Mondiali: flop Ronaldo, il Portogallo fa solo 1-1 col Congo - Mondiali: Luis Diaz show, la Colombia batte l'Uzbekistan 3-1 - Calciomercato: Inter all'assalto di Palestra, pronti 50 milioni - Juventus: sfuma Alisson, si punta su Vicario o Milinkovic-Savic - Como: Nico Paz verso la conferma per la Champions - Tennis: Musetti salta anche Wimbledon, dentro Berrettini - Scherma: Errigo d'argento nel fioretto agli Europei - Elezioni Figc, Malagò "Dovremo remare tutti nella stessa direzione" azn