A2A, a Bergamo nel 2025 investiti 41 milioni di euro

BERGAO (ITALPRESS) - Più di 160 milioni di euro di valore distribuito al territorio, 41 milioni di euro di investimenti, l’84% del calore del teleriscaldamento proveniente da fonti non fossili e circa 126 mila tonnellate di CO2 evitate attraverso il sistema integrato energia-ambiente. Sono alcuni dei numeri dell’undicesimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo del Gruppo A2A. Gli ordini di fornitura hanno raggiunto i 113 milioni di euro, confermando l’impegno del Gruppo nel sostenere il tessuto economico e imprenditoriale locale, con 173 fornitori attivati, di cui il 62% costituito da micro e piccole imprese. Nel servizio interviste a Roberto Tasca, presidente di A2A, Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ed Elena Carnevali, sindaca di Bergamo. f12/sat/gtr