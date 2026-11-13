Ue, Falcone “Serve più coraggio sul debito comune”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Si dice che l’Europa sia distante dai territori, dall’Italia, dalla Sicilia, dal Mediterraneo. Abbiamo dimostrato il contrario”. Lo ha affermato Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia, intervistato da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress. Nei primi due anni e mezzo di legislatura, ha ricordato, Forza Italia e il Ppe hanno portato in Sicilia, tra gli altri, i commissari europei alla Pesca Costas Kadis e all’Agricoltura Christophe Hansen, insieme ad altri esponenti della Commissione. Il Gruppo del Partito Popolare Europeo ha inoltre organizzato a Taormina gli Study Days, con la presenza della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Ppe Manfred Weber e la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola. Da lì è nata una piattaforma programmatica che dovrà orientare l’azione dell'Unione Europea “da oggi al 2029”, anche nel rapporto con gli altri gruppi. Al centro, la competitività, che per Falcone significa semplificazione burocratica e rafforzamento del tessuto imprenditoriale, nel rispetto delle specificità di Stati e regioni. Il nuovo quadro finanziario pluriennale è, a giudizio dell'esponente di Forza Italia, più solido del precedente in termini di risorse, ma più snello sul piano organizzativo, con quattro pilastri e un accesso più semplice ai fondi, a fronte delle difficoltà dovute alla “farraginosità dei regolamenti di attuazione”. Falcone ha ricordato comunque le critiche mosse alla mancata distinzione tra Fondo di Coesione e Politica Agricola Comune, aggiungendo: “La nostra posizione sta avendo ragione”: i fondi verranno nuovamente destinati e nulla viene sottratto ad agricoltura, industria, competitività e innovazione per finanziare la difesa comune. L’eurodeputato ha poi sollecitato “maggiore coraggio” sul debito comune, richiamando l'esperienza del Pnrr: oltre 720 miliardi spesi in Europa, di cui 194 in Italia, “un grande stimolo per il Pil e per le imprese”. sat/azn