Ue, Tajani “Kallas ha sollecitato gli Stati a rafforzare la missione Aspides”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Kallas è favorevole a rinforzare la missione Aspides, ha sollecitato altri Paesi a farlo. Io ho ribadito l'importanza di una missione che garantisca la protezione di tutti i mercantili che passano attraverso Suez, il Mar Rosso e Bab el-Mandeb". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rispondendo a una domanda sull'incontro con l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas e altri ministri dell'Unione. "Una missione non offensiva ma difensiva, vogliamo solo impedire che i nostri mercantili vengano colpiti. Non siamo in guerra con nessuno", ha aggiunto Tajani. xo9/sat/azn (Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)