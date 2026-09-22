Conti pubblici, Fidanza “Traiettoria di riduzione del deficit non cambia”

ROMA (ITALPRESS) - "È un peccato, ma non cambia la traiettoria di riduzione del deficit e di uscita dalla procedura che era già originariamente prevista per il 2027. Ci sarebbe piaciuto anticiparla al 2026 per avere un pò più di margine espansivo per la manovra, non è stato possibile". Lo ha detto l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, a margine della presentazione del libro di Giovanni Orsina, commentando la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. ads/azn