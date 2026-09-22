Tajani “Dal Governo risultati straordinari su crescita e conti pubblici”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Per lo 0,1% si è mancata l'uscita dalla procedura d'infrazione anticipata. Il termine per uscire dalla procedura d'infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché siamo partiti dall'8,1% di deficit e siamo arrivati a 3,1. Questo significa che il Governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti e per la crescita". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "I risultati economici sono sotto gli occhi di tutti: 1,2 milioni di posti di lavoro in più, lo spread che si è abbassato, la Borsa che funziona, diminuzione della pressione fiscale - ha aggiunto -. Sull'economia, nonostante due guerre alle porte d'Italia, la crisi energetica e le guerre commerciali, mi pare che dal Governo siano stati ottenuti risultati importanti. Mi pare che siamo nella direzione giusta, e nella prossima manovra continueremo a lavorare per ridurre la pressione fiscale, come abbiamo fatto fino ad oggi". xo9/sat/azn (Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)