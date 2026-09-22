America’s Cup, Manfredi “Il mare è spazio libero e luogo del futuro”

NAPOLI (ITALPRESS) – “L’America’s Cup a Nisida, da qui, proprio per sottolineare il valore della speranza e dell’opportunità di avere sempre una seconda chance, che poi è il senso del mare. Il mare è il luogo dello spazio libero, del futuro e noi ci auguriamo che questa edizione dell’America’s Cup sia un pezzo di un grande futuro che stiamo costruendo per la nostra città”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’evento istituzionale di apertura della settimana dell’America’s Cup, sull’isola di Nisida, alla presenza delle autorità e dei team impegnati nella competizione. xu8/vbo/gsl