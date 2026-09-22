Iran, Tajani “Vogliamo favorire una soluzione diplomatica”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Oggi ho incontrato il Ministro degli Esteri Araghchi e abbiamo insistito molto sulla necessità di trovare un accordo. C'è la proposta dell'Iran, vedremo come reagiranno gli americani. Noi vogliamo favorire, come stiamo facendo in tutto il Medio Oriente, il dialogo, una soluzione diplomatica. Ho insistito molto anche sulla riapertura di Hormuz, e anche abbiamo parlato della situazione di Bab el-Mandeb, perché ci sono gli Houthi. Abbiamo parlato della situazione in Libano. Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. xo9/sat/azn (Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)