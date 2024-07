ROMA (ITALPRESS) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberta Metsola, confermata presidente del Parlamento Europeo. Il suo discorso di insediamento è stato orientato su valori come la centralità della persona e la responsabilità, principi che ci accomunano e su cui continueremo a basare la nostra collaborazione anche in questa fase storica in cui ognuno deve sentirsi chiamato a fare la propria parte per il processo di integrazione europea”. Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.

– Foto: ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).