Etna, all’aeroporto di Catania ripristinate tutte le attività di volo

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che “a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania”.

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