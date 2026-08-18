Etna, all’aeroporto di Catania ripristinate tutte le attività di volo

IPA87421235 - Catania, 12 Agosto 2026 - Passeggeri in attesa e lunghe code all'aeroporto di Catania-Fontanarossa, rimasto chiuso per diversi giorni a causa della cenere vulcanica emessa dall'Etna. L'emergenza ha causato la cancellazione di centinaia di voli nel pieno della stagione turistica, lasciando migliaia di viaggiatori bloccati nello scalo siciliano.Nella foto: passeggeri bloccati all'interno del terminal.

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che “a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania”. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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