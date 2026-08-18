Furto al MuMe di Messina, il furgone ritrovato non era quello usato dai ladri

MESSINA (ITALPRESS) – Il furgone sul quale ieri erano state effettuate verifiche perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello utilizzato dai ladri per mettere a segno il furto delle opere di Antonello da Messina non sarebbe il mezzo impiegato dalla banda per il colpo. Lo riferiscono fonti investigative.

Nessuna svolta, dunque, al momento, nelle indagini sul clamoroso furto delle opere custodite al Museo regionale di Messina.

Le attività investigative proseguono sotto il coordinamento della Procura e sono condotte dalla Squadra mobile e dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, impegnati nella ricostruzione della dinamica del furto e nell’individuazione dei responsabili.

-Foto ufficio stampa Museo di Messina-

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