Ue, in aumento i prezzi alla produzione industriale

ROMA (ITALPRESS) - A luglio accelerano i prezzi alla produzione industriale nell’area euro, con un aumento dell’1,6% rispetto al mese precedente. Nell’Unione europea la crescita è stata dell’1,4%. Lo rileva Eurostat, dopo il calo registrato a giugno. Su base annua, a luglio i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 5,8% nell’area euro e del 5,6% nell’Ue. A spingere i prezzi è soprattutto l’energia, che nell’area euro registra un aumento del 5,6% rispetto a giugno e nell’Unione europea del 4,7%. In crescita anche i beni strumentali nell’area euro e nell’Ue. Più contenute le variazioni degli altri comparti, mentre i prezzi dei beni di consumo non durevoli risultano in lieve calo. A livello nazionale, gli aumenti mensili più marcati si registrano in Irlanda, seguita da Spagna e Italia, e da Cipro. Le diminuzioni più consistenti riguardano invece Estonia, Finlandia e Svezia. abr/azn