Industria, Gori “Ue in ritardo su competitors americani e cinesi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il tema industriale è centrale in questa presidenza, perché siamo consapevoli del fatto che c'è un ritardo dell'Europa, soprattutto nei confronti dei competitors americani e cinesi, che va recuperato velocemente". Così in un’intervista alla Italpress, l’europarlamentare del Partito Democratico Giorgio Gori. xf4/ads/azn