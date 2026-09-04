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Cardiochirurgia, un progetto per ridurre le trasfusioni “evitabili”
ROMA (ITALPRESS) - Ridurre le trasfusioni evitabili si può. Lo dimostrano i risultati del progetto “Position Paper: applicazione delle strategie del Patient Blood Management in cardiochirurgia”, realizzato dal Centro nazionale sangue e dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali. Il commento di Luciana Teofili, direttrice del Centro nazionale sangue mgg/azn