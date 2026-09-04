Il Made in Italy del florovivaismo in vetrina nel Regno Unito

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - Valorizzare l'eccellenza della produzione vivaistica Made in Italy e consolidare i canali di interscambio commerciale con i principali attori del mercato britannico. E' questo l'obiettivo della missione di operatori del comparto florovivaistico nel Regno Unito promossa dall'ICE, in stretta sinergia con l’Ambasciata d’Italia a Londra e in collaborazione con ANVE, Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori. Nel primo semestre del 2026, l'import di piante vive dall'Italia verso il Regno Unito si è attestato a 29,2 milioni di sterline, con una crescita del 2,8% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. La missione professionale si è articolata in quattro giornate, integrando la partecipazione al Four Oaks Trade Show con un programma di visite presso primarie realtà vivaistiche e operatori di riferimento del settore florovivaistico locale. mgg/gsl