I social peggiorano il rendimento scolastico?

ROMA (ITALPRESS) - Uno studio dell’Università di Milano-Bicocca ha analizzato il rapporto tra l’uso dei social e il rendimento scolastico degli adolescenti, rilevando risultati peggiori in alcune materie, come italiano e matematica, tra chi inizia a usare i social già dalla prima media. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/azn