LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Unione Europea ha confermato che continuerà a sostenere le organizzazioni non governative per i progetti di recupero dopo il disastro delle inondazioni nella Libia orientale, dove la tempesta Daniel e le conseguenti inondazioni hanno ucciso migliaia di persone lo scorso settembre. L’UE ha dichiarato di aver stanziato 5,7 milioni di euro per fornire servizi sanitari, educativi, idrici e fognari, oltre allo sviluppo di sistemi di risposta rapida ai disastri in Libia. L’ambasciatore dell’UE in Libia, Nicola Orlando, e i membri della delegazione dell’UE hanno partecipato all’inaugurazione della seconda edizione di una mostra a sostegno delle organizzazioni locali, alla quale erano presenti numerosi giovani leader dell’azione civile.

Secondo la dichiarazione dell’UE, la mostra mira a sostenere le organizzazioni, aumentare le loro capacità nel contributo sociale e incoraggiare le loro iniziative di sviluppo locale nello sviluppo globale, nel rafforzamento delle capacità e nel benessere della comunità.

L’UE ha elogiato il ruolo della società civile libica nella costruzione dello Stato e nel miglioramento della vita dei cittadini.

Orlando ha aggiunto durante il suo discorso di inaugurazione della mostra che “è meraviglioso incontrare tanti eroi della società civile libica alla mostra annuale di Tripoli per le organizzazioni non governative”. Ha sottolineato che l’UE è un orgoglioso partner e sostenitore di molte organizzazioni che ogni giorno rendono la Libia un posto migliore per i suoi cittadini.

