IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Giovani, alumni e rappresentanti istituzionali si riuniranno domenica al Cairo per la conferenza “Mediterranean Youth in Action”, programma della Anna Lindh Foundation cofinanziato dall’Unione europea.

L’iniziativa punta a valorizzare i risultati raggiunti, rafforzare la collaborazione e definire la prossima fase del coinvolgimento dei giovani all’interno del programma. Al centro dei lavori ci sarà il ruolo delle nuove generazioni nelle politiche euro-mediterranee e nei processi decisionali.

Secondo la Commissione europea, la commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Suica, promuoverà il ruolo dei giovani nella definizione delle politiche pubbliche e la necessità di includere le loro prospettive nel Patto per il Mediterraneo e nel relativo piano d’azione.

La conferenza rientra nel quadro delle iniziative europee per rafforzare la cooperazione con i Paesi del Mediterraneo meridionale, con attenzione alla partecipazione giovanile, alla collaborazione istituzionale e alla costruzione di uno spazio comune di dialogo e sviluppo.

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(ITALPRESS).