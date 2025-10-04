Ucraina, Zelensky “Attacco russo a un treno passeggeri, decine di feriti”

Handout photo shows Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, listens to a briefing on the frontline situation by Vadym Fiashkin, head of the Donetsk Regional Military Administration, November 18, 2024, in Kramatorsk, Donetsk Oblast, Ukraine. Photo by Ukrainian Presidency via ABACAPRESS.COM

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Brutale attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Al momento si segnalano decine di feriti. I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite umane. E solo la forza può costringerli a fermarsi. Ora non bastano le parole. Sono necessarie azioni forti”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, allegando il video di un treno passeggeri in fiamme. (ITALPRESS).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE