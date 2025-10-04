KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Brutale attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Al momento si segnalano decine di feriti. I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite umane. E solo la forza può costringerli a fermarsi. Ora non bastano le parole. Sono necessarie azioni forti”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, allegando il video di un treno passeggeri in fiamme. (ITALPRESS).

