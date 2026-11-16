Energia, tlc e assicurazioni servizi sempre più integrati sul mercato

MILANO (ITALPRESS) - Dall’energia alla telefonia, dalle connessioni internet alle polizze assicurative: oggi quasi la metà dei nuovi contratti di fornitura energetica in Italia è rappresentata da pacchetti integrati. Si tratta di un cambiamento ormai strutturale nei consumi domestici. Per analizzare questa trasformazione Jakala, società di consulenza strategica specializzata in tecnologia e analisi dei dati, ha riunito a Milano i vertici delle principali aziende dei settori energia, telecomunicazioni, media e assicurazioni per l’evento dal titolo "Winning the Household". f03/sat/gtr (Video in collaborazione con Jakala)