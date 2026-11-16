Ipsos-Doxa, un italiano su due si affida al credito per le spese quotidiane

ROMA (ITALPRESS) - Secondo uno studio Ipsos-Doxa, un italiano su due è stressato dal pensiero del costo della vita in aumento e preoccupato di ulteriori rincari dei prezzi di prodotti quotidiani o energia. Lo studio, commissionato da KRUK Italia in occasione della terza edizione italiana della Giornata senza Debiti, il 16 novembre, rivela che più di una persona su due fra chi si affida al credito lo fa anche per spese quotidiane, comprese, in diversi casi, quelle alimentari. La Giornata senza Debiti di KRUK è stata istituita per aumentare la consapevolezza dei cittadini nel rapporto con il credito. f03/mgg/gtr