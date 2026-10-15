Ucraina, Tajani “All’Europa serve un portavoce comune”

IPA56087638 - Mandatory Credit: Photo by Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15237822l).Antonio Tajani, Italian Foreign Minister holds a press conference at NATO headquarters in Brussels, Belgium, on 4.04.2025, following the conclusion of the North Atlantic Council meeting, where ministers discussed alliance unity and continued support for Ukraine. Photo by Wiktor Dabkowski.Press Conferences After NATO Council In Brussels, Belgium - 04 Apr 2025

BRUXELLES (ITALPRESS) – “L’importante è che l’Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell’intera Unione” sull’Ucraina. “Serve che l’Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L’importante è che lo si decida in termini rapidi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles.
“La figura può essere di diverso tipo, possono essere un gruppo di Stati, può essere una persona: l’importante è che ci sia una posizione univoca, perchè altrimenti la politica europea apparirebbe debole”. Alla domanda se il ruolo possa essere svolto dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, risponde: “E’ una figura autorevole”, “può essere lui, può essere un’altra persona, l’importante è che ci sia. Il problema è che deve essere fatta una scelta condivisa e chi parla deve parlare a nome per conto di tutti”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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