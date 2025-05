ROMA (ITALPRESS) – Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà domattina a Londra dove parteciperà a una riunione ministeriale in formato “Weimar+” (Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito e UE) e nel pomeriggio a Verona, per presiedere il quarto evento preparatorio dedicato alla “dimensione territoriale” in vista della Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, in programma a Roma il 10-11 luglio.

A Londra, i ministri degli Esteri del gruppo Big5 (Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna) e del Regno Unito, con l’Alta Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell’UE, discuteranno dei principali scenari di crisi internazionali. Ai lavori della prima sessione, dedicata all’Ucraina, parteciperà anche il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. L’incontro consentirà di fare il punto sugli sforzi diplomatici in atto per raggiungere un cessate il fuoco e un accordo per una pace giusta, tra Mosca e Kyiv, nonché sulle priorità di ripresa e le prospettive per il futuro dell’Ucraina, incluso il suo cammino di adesione all’Unione Europea.

La seconda sessione della riunione, dedicata alla sicurezza euro-atlantica, sarà l’occasione per affrontare i temi del rafforzamento del legame transatlantico e del potenziamento del pilastro europeo della Nato, anche in vista del Vertice dell’Alleanza che si terrà all’Aja a giugno. L’assistenza a Kyiv sarà anche al centro della missione a Verona, ove Tajani presiederà un evento preparatorio della Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, dedicato alla dimensione locale e regionale. L’incontro, organizzato dalla Farnesina e dal ministero per lo Sviluppo delle Comunità e dei Territori dell’Ucraina, in collaborazione con Ice Agenzia, si articolerà in una serie di sessioni di lavoro sul ruolo delle autonomie locali e delle amministrazioni regionali nella ripresa dell’Ucraina. L’incontro vedrà la partecipazione di oltre 450 fra amministratori locali, rappresentanti governativi, aziende italiane, ucraine e internazionali. Il ruolo di attori locali e regionali nella ripresa e ricostruzione dell’Ucraina sarà centrale anche nella conferenza di luglio.

