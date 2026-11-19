Home Video News esteri Ucraina, Ruvinetti “L’Europa abbia una voce sola, bene la proposta di Meloni”
Ucraina, Ruvinetti “L’Europa abbia una voce sola, bene la proposta di Meloni”
ROMA (ITALPRESS) - L’Europa non deve dividersi sulla questione ucraina ma parlare “con una voce sola”. Lo ha detto Daniele Ruvinetti, senior advisor della fondazione Med-Or, intervistato dall’agenzia Italpress. “Sono d'accordissimo con la spinta del nostro presidente del Consiglio di nominare un negoziatore, un inviato speciale, il prima possibile”, ha aggiunto. lcr/azn