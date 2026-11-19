Tg News – 19/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cina, Usa e Russia adottano una dichiarazione di pace - A Berlino il vertice dei volenterosi, colloquio Meloni-Zelensky - Anthropic, è il giorno del debutto dei record - Si ribalta barca con migranti a Lampedusa - La scomparsa di Corrado Augias, una vita tra scrittura e tv - Venerdì sciopero generale: a rischio treni, scuola e sanità - WWF “Mediterraneo malato, tra innalzamento e erosione” - Sanità, Aiop presenta il 22° Rapporto “Ospedali&Salute” - Previsioni 3B Meteo 20 novembre azn