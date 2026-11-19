A2A, in Sicilia generati 44 milioni di valore economico e nuovi impianti in arrivo

PALERMO (ITALPRESS) - Nel 2025 l’attività di A2a in Sicilia ha generato circa 44 milioni di euro di valore economico mentre gli investimenti nelle infrastrutture hanno raggiunto 23 milioni di euro, di cui oltre 22 milioni destinati alla generazione, compreso lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili. È la fotografia scattata dal quinto Bilancio di Sostenibilità Territoriale dell’Isola, presentato a Palermo, che rendiconta i risultati ambientali, economici e sociali raggiunti dal Gruppo nel 2025. Sul fronte dei nuovi impianti, è in costruzione una centrale fotovoltaica da 8 MW a Castellammare del Golfo, mentre sono in corso gli iter autorizzativi per tre parchi agrivoltaici da 60 MW complessivi. Una presenza che si traduce in ricadute concrete sul territorio, dalle commesse alle imprese locali al lavoro. xd6/mrc/azn