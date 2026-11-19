Fontana “Distribuzione risorse Trasporto Pubblico Locale penalizza la Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) - "I trasferimenti che arrivano" ogni anno dallo Stato per il tpl "non sono assolutamente sufficienti per dare risposta a tutte le esigenze che noi abbiamo. Regione Lombardia ogni anno deve integrare trasferimenti con 420 milioni di risorse proprie e che quindi non possiamo usare per altre necessità. Questo è un problema che andrà affrontato. Questa è una questione che riguarda il governo ma anche le regioni, perché le risorse vengono distribuite dal governo con criteri che penalizzano la Lombardia". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo agli Stati Generali dei Trasporti a Palazzo Lombardia. "La Regione Lombardia ha una copertura di poco superiore al 50% delle sue necessità - ha aggiunto poi a margine dell'evento - . Lo sforzo che deve fare la Regione Lombardia con fondi propri è sicuramente molto importante". (ITALPRESS). trl/xm4/gsl