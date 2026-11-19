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Diplomacy Magazine – Puntata del 19 novembre 2026
ROMA (ITALPRESS) - Nella quarantatreesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione Med-Or, sulla riunione trilaterale fra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin al vertice Apec di Shenzhen. L'ambasciatore Ettore Sequi parte da un'analisi della proposta del presidente cinese di mettere al bando le armi nucleari, mentre l'ambasciatore Giampiero Massolo si sofferma su "cosa vuole" davvero "Vladimir Putin", ovvero "trarre il massimo possibile" dai negoziati nonostante sul campo in Ucraina non riesca a conseguire una vittoria militare decisiva. lcr/azn