Ucraina, oggi la riunione della “Coalizione dei volenterosi”

ROMA (ITALPRESS) – Si tiene oggi la riunione online della “Coalizione dei volenterosi” sull’Ucraina. “Stiamo preparando una riunione della Coalizione dei Volenterosi, composta da oltre 30 stati che collaborano con l’Ucraina per la sicurezza terrestre, aerea e marittima. La prossima settimana ci coordineremo con l’Europa e in formati bilaterali”, ha scritto ieri su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ogni visita, ogni nostro negoziato ha sempre un risultato pratico, prima di tutto per la nostra difesa, per la nostra stabilità”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).