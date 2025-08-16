Ucraina, Meloni “Solo Kiev può trattare le condizioni sui suoi territori”

ROMA (ITALPRESS) – “Considero positivo il fatto che si stiano aprendo degli spiragli di pace in Ucraina. L’accordo è ancora complicato ma finalmente possibile, soprattutto in seguito allo stallo che si è creato da molti mesi lungo la linea del fronte. Solo l’Ucraina potrà trattare sulle condizioni e sui propri territori”.

Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione dopo l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. “Il punto cruciale – aggiunge – rimane quello delle garanzie di sicurezza per scongiurare nuove invasioni russe ed è questo l’aspetto su cui si sono registrate ad Anchorage le novità più interessanti. Solo robuste e credibili garanzie in tal senso potranno prevenire nuove guerre ed aggressioni. A questo riguardo, il Presidente Trump ha oggi ripreso l’idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all’articolo 5 della NATO. Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all’Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, USA compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo. Gli Stati Europei rimangono uniti nel sostegno all’Ucraina in questa fase di trattative. La strada per la pace non è semplice, ma è importante che sia stata intrapresa”.

IL COMMENTO DEL MINISTRO TAJANI

“L’Italia ha sempre dato disponibilità ad accogliere qualsiasi vertice per la costruzione della pace, sia per quanto riguarda il Medio Oriente, sia per quanto riguarda l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Speciale Tg4, rispondendo alla domanda se l’Italia sia disponibile a ospitare un eventuale vertice trilaterale tra i presidenti di Usa, Russia e Ucraina.

“Siamo sempre protagonisti per la costruzione della pace – aggiunge -. Andremo avanti anche per accogliere, se servono, incontri. Siamo a disposizione e continueremo con un intenso lavoro diplomatico affinche’ la fine della guerra abbia tempi rapidi”, ha detto Tajani. “Non sarà facile – aggiunge – però ieri si è accesa una luce che è ancora lontana e il tunnel da attraversare è ancora lungo, ma si è vista una luce in fondo al tunnel”.

