Pier Silvio Berlusconi “Vannacci? Aspettiamo di vedere i programmi, la propaganda è un’altra cosa”

MILANO (ITALPRESS) – “Vannacci è un bravo comunicatore, quindi è efficace. Ma la propaganda è una cosa, il programma è un’altra”. Così Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE-MediaForEurope, ha risposto a una domanda sul generale Roberto Vannacci, invitando a distinguere tra capacità comunicativa e contenuti politici. “Aspettiamo di vedere i programmi”, ha detto, spiegando che il ragionamento vale per tutti gli schieramenti e che “parlare prima di un programma è un po’ parlare a vuoto”. Berlusconi ha quindi escluso di voler dare suggerimenti a Giorgia Meloni sulle possibili alleanze del centrodestra, ribadendo che ogni valutazione politica debba partire dai programmi e non dalla sola comunicazione.

“Mi sono sentito offeso. Offeso da italiano”. Così ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Stimo Giorgia Meloni e le do il mio pieno appoggio”, ha affermato. “Da italiano sento di dover essere con lei”. E ha aggiunto: “Credo che stia facendo il massimo nell’interesse dell’Italia in una situazione internazionale estremamente complessa”.

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