Ucraina, Meloni rinvia il viaggio nell’Indo-Pacifico

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sulla possibilità per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di rinviare a data da destinarsi il previsto viaggio nell'Indo-Pacifico, a causa degli sviluppi legati al processo di pace sull'Ucraina, ora è arrivata l'ufficialità: la premier ha deciso di rinviarlo.

Il programma del tour prevedeva una prima tappa a Dacca, in Bangladesh, domenica 31 agosto, seguita da due giorni a Singapore. Il 3 e 4 settembre la premier si sarebbe dovuta spostare ad Hanoi, in Vietnam, per poi raggiungere Seul, in Corea del Sud, il 5 e 6 settembre. Infine, il 7 settembre era in calendario una tappa a Osaka, sede dell’Expo 2025, e l’8 settembre la conclusione del viaggio a Tokyo.

