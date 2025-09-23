Home Video News esteri Ucraina, Meloni “Per una pace giusta c’è bisogno di Europa e Usa”
Ucraina, Meloni “Per una pace giusta c’è bisogno di Europa e Usa”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Non credo che l'Europa si ambigua nei confronti dell'Ucraina ma credo che dobbiamo lavorare insieme come Occidente se vogliamo portare a casa una pace giusta. C'è bisogno dell'Europa e anche degli Stati Uniti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a New York dopo l'apertura dell'Assemblea generale dell'Onu. xo9/ads/mca1