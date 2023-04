ROMA (ITALPRESS/MNA) – “L’Italia fornirà all’Ucraina sostegno finchè sarà necessario e richiesto sotto ogni profilo, perchè non è solo in ballo l’indipendenza del Paese, ma anche il futuro di pace dell’Europa. Ne seguirebbero altre aggressioni e questo non possiamo consentirlo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Bratislava, dopo l’incontro con la presidente slovacca Zuzana Caputova.

Mattarella ha anche risposto a una domanda sulla disinformazione “che viene alimentata da una costante attività della Federazione Russa”. “Colpisce tutti i Paesi, anche in Italia – ha spiegato il capo dello Stato -, ed è un’azione insidiosa che va contrastata con maggiore efficacia e strumenti più efficienti di quelli fin qui messi in campo”.

“Questo richiede una consapevolezza e una responsabilità di strumenti di contrasto da parte dell’Unione Europea e della Nato in maniera efficace”, ha aggiunto Mattarella.

– foto ufficio stampa Quirinale –

