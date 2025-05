ROMA (ITALPRESS) – Questa notte la Russia ha effettuato un massiccio attacco combinato con missili e droni sull’Ucraina, terrorizzando civili ucraini.

12 persone uccise e più di 60 ferite nell’attacco terroristico russo, ha affermato il ministro degli Interni ucraino. Tra le vittime ci sono anche tre bambini di una famiglia della regione di Zhytomyr. I loro genitori sono stati ricoverati in ospedale e la madre è in gravi condizioni. In totale, in Ucraina sono stati danneggiati più di 80 edifici residenziali.

Nella regione di Kiev un attacco russo ha causato quattro morti e 23 feriti. A Obukhiv i soccorritori hanno trovato i corpi di un uomo e una donna durante lo spegnimento di incendi che hanno colpito un capannone e un edificio residenziale. A Bila Tserkva la caduta di detriti di un drone nemico ha provocato un incendio in una casa privata ferendo cinque persone, di cui due bambini.

Nel distretto di Bucha una casa danneggiata ha causato la morte immediata del proprietario 49enne per le ferite riportate. Nel distretto di Fastiv i vigili del fuoco hanno scoperto un corpo durante le operazioni di spegnimento di un incendio domestico, mentre dieci persone sono rimaste ferite tra cui un bambino piccolo e due minorenni.

Foto: Ipa Agency