Ucraina, il premier Shmyhal “L’accordo con gli Usa ci proteggerà”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – L’accordo sullo sfruttamento del sottosuolo con gli Stati Uniti “contribuirà a proteggere l’Ucraina ora” e a creare una partnership a lungo termine “con la più grande economia del mondo in futuro”.

Lo ha dichiarato il primo ministro Denys Shmyhal durante una riunione del Consiglio dei ministri, secondo quanto riferisce l’agenzia Rbc ucraina. “C’è un’altra cosa importante: questo accordo ci permetterà di proteggere meglio il Paese, qui e ora. È meglio proteggere il nostro cielo, grazie ai sistemi di difesa aerea americani. È meglio proteggere il nostro territorio, grazie ad armi moderne”, ha aggiunto il primo ministro osservando che il documento è un “segnale al regime del Cremlino”, che indica che gli Stati Uniti restano con l’Ucraina e sono pronti a sostenerla.

“È importante per l’Ucraina non solo porre fine a questa guerra, ma anche raggiungere una pace giusta. Ciò significa una ricostruzione su larga scala basata sul principio del ‘meglio di prima’. Ciò significa l’adesione all’Ue”, ha inoltre ribadito il primo ministro di Kiev. Shmyhal ha infine sottolineato che la firma dell’accordo è “la migliore garanzia” per la sicurezza dell’Ucraina.

La notte del primo maggio l’Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo sulle risorse del sottosuolo, che prevede una partnership economica tra i due Paesi. In base al documento, gli Stati Uniti avranno accesso alle risorse naturali ucraine e i profitti saranno destinati a un Fondo congiunto di investimento per la ricostruzione.

L’accordo riguarda 57 tipi di minerali e resterà in vigore finché entrambe le parti non decideranno di porre fine alla cooperazione. Attualmente il testo attende di essere ratificato dal Parlamento di Kiev. Secondo fonti dell’agenzia Rbc Ucraina, la ratifica potrebbe avvenire la prossima settimana, l’8 maggio.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)