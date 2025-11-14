Ucraina, Crosetto “Dall’Italia 100 milioni di aiuti civili a Kiev”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Il 93% degli attacchi russi sono fatti contro obiettivi civili. Non esiste nulla di militare in questa guerra, non esiste nulla che abbia a che fare con le regioni russofone. Esiste una guerra della Russia contro i cittadini ucraini. È quello che l’Europa ha capito fin dal primo giorno ed è il motivo per cui ostinatamente siamo a fianco dell’Ucraina e non l’abbandoniamo, perché la battaglia dell’Ucraina non è una battaglia che nasce per motivazioni ideali, ma nasce soltanto per volontà di espansione e di crescita da parte di Putin. E l’Ucraina, se non aiutata, sarebbe solo il primo tassello”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine della riunione dei ministri della Difesa in formato E5 a Berlino.

“Ho parlato con i miei colleghi degli aiuti che l’Italia continuerà a dare a Kiev e quindi degli oltre 100 milioni di aiuti civili, per cui consegneremo nel prossimo mese dei gruppi elettrogeni che sono necessari a Kiev per sopravvivere al durissimo inverno che si prepara, e il dodicesimo pacchetto di aiuti militari che ho firmato e che illustrerò al Copasir perché poi sarà consegnato a Kiev”, ha aggiunto. “Continua il nostro impegno per Kiev, continua e continuerà sempre perché stiamo difendendo dal 93% degli attacchi russi scuole, ospedali, case e cittadini. Mi sembrerebbe assurdo non continuare a farlo, anzi non aumentare con tutte le possibilità che abbiamo l’aiuto a una nazione che non sta facendo null’altro che difendersi da un attacco assurdo”, ha concluso Crosetto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).