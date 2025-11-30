KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Russia ha attaccato la città Vyshgorod, nella regione di Kiev, con droni danneggiando molti edifici residenziali. Al momento, si sa che ci sono vittime: 19 persone sono rimaste ferite, compresi bambini. Una persona è morta in questo attacco. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici. Ci sono feriti nelle regioni di Dnipro e Kharkiv. Ci sono stati attacchi anche nelle regioni di Odessa, Sumy e Kherson. In totale, questa notte sono stati lanciati 122 droni d’attacco, oltre a due missili balistici”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sui social, sottolineando come “attacchi di questo tipo si verificano ogni giorno. Solo questa settimana, i russi hanno utilizzato quasi 1.400 droni d’attacco, 1.100 bombe aeree guidate e 66 missili contro il nostro popolo. Ecco perché dobbiamo rafforzare la resilienza dell’Ucraina ogni giorno. Missili e sistemi di difesa aerea sono necessari e dobbiamo anche collaborare attivamente con i partner per la pace. Abbiamo bisogno di soluzioni concrete e affidabili che contribuiscano a porre fine alla guerra. Grazie a tutti coloro che ci aiutano”, conclude Zelensky.

